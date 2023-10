Cristina Ferreira abre o coração sobre a terra que a viu nascer: «É casa. Onde me encontro»

Há 1h e 47min

Cristina Ferreira partilhou um conjunto de fotos na Ericeira, a terra que a viu nascer e relatou a importância deste lugar para si

Cristina Ferreira partilhou nesta manhã, de dia 21 de outubro, na sua página de Instagram, um conjunto de fotos da terra que a viu nascer, a Ericeira.

«Venho à Ericeira desde que nasci. Foi aqui que a minha mãe começou a trabalhar, aos 11 anos, na pensão Fortunato. Foi aqui que começou a namorar com o meu pai. Foi aqui que passei todas as férias de verão, com a minha prima Mónica, na casa da minha tia Hortense, irmã da minha mãe», começou por escrever a apresentadora, recordando a infância.

«Foi aqui que comprei a minha primeira casa. Foi aqui que vivi com o meu filho, nos seus primeiros 6 anos de vida. Tenho muitas das minhas memórias aqui inscritas. A Ericeira é única. O cheiro a mar é inigualável. No verão estão 40 graus em todo o lado e 18 na Ericeira, num nevoeiro cerrado que, em novos detestamos e, com a idade, se torna mágico. A água é fria. Lava e cria, como dizem os antigos», acrescentou, destacando a importância que esta terra tem para si.

«Foi agora considerada uma das melhores localidades turísticas do mundo. Para mim sempre foi. Eu que nunca fui turista nestas ruas. É casa. Onde me encontro. 🤍», rematou.

Percorra a galeria em cima e veja as várias fotos que a apresentadora partilhou!