Cristina Ferreira acorda no 'paraíso'... Veja as imagens!

Veja as imagens!

Cristina Ferreira, mostra-se numas miniférias no sul do País. Na manhã deste sábado, 8 de junho, a apresentadora recorreu às redes sociais onde partilhou as primeiras imagens das suas férias que decidiu fazer com amigos.

Nos stories da sua conta de Instagram, Cristina Ferreira mostrou-se no Algarve, no hotel Octant- Vila Monte: «Acordar no paraíso», escreveu na descrição da fotografia.

A apresentadora do «Dois às 10» mostrou-se ainda numa viagem de barco até à ilha da Fuseta e mostrou-se encantada: «Este é mesmo um dos locais mais bonitos do país», escreveu.