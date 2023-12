Cristina Ferreira arrasou na gala de Natal com um vestido de marca portuguesa! Saiba tudo

Há 1h e 10min

Na gala de Natal desta segunda-feira, Cristina Ferreira arrasou com um vestido natalício! Saiba os detalhes

Cristina Ferreira escolheu um vestido vermelho para apresentar a gala de Natal do Big Brother. No que toca ao cabelo, a apresentadora optou por o usar apanhado. Já os acessórios, em tons de dourado, enriqueceram o look.

O vestido que usou, cor de cereja, trata-se de um modela da marca portuguesa Atelier Fusion, que está disponível no site.

Destacou-se ainda os brincos que usou, brincos, compridos, da Swarovski.

«Neste dia 25 de Dezembro tenho muito orgulho em fazer parte da produção deste programa. Tentaremos ser uma bela Noite de Natal», escreveu na legenda da publicação, do seu Instagram