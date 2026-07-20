Ao Minuto

20:37
Aos sussurros e segredinhos, Nuno e Sara muito próximos. E há abraço apertado e tudo - Big Brother
01:05

Aos sussurros e segredinhos, Nuno e Sara muito próximos. E há abraço apertado e tudo

20:06
Tenso! Novos concorrentes da casa da avó reclamam do estado em que os colegas deixaram o espaço - Big Brother
01:44

Tenso! Novos concorrentes da casa da avó reclamam do estado em que os colegas deixaram o espaço

19:53
Boris faz confissão e garante: «Se a Raquel fosse inteligente tinha o Nuno na mão» - Big Brother
03:29

Boris faz confissão e garante: «Se a Raquel fosse inteligente tinha o Nuno na mão»

19:48
O maior objetivo de Íris? Que ninguém descubra que está a apaixonar-se por Afonso - Big Brother
04:32

O maior objetivo de Íris? Que ninguém descubra que está a apaixonar-se por Afonso

19:42
Alerta: Troca de casas acontece pela primeira vez e os concorrentes entram em êxtase - Big Brother
11:00

Alerta: Troca de casas acontece pela primeira vez e os concorrentes entram em êxtase

19:35
Inesperado! Íris confessa sentimentos por Afonso e ele diz ter medo de a magoar - Big Brother
03:53

Inesperado! Íris confessa sentimentos por Afonso e ele diz ter medo de a magoar

19:28
Mariana Sá pede justificações a Joaquim e o concorrente garante que a colega «É falsa» - Big Brother
03:41

Mariana Sá pede justificações a Joaquim e o concorrente garante que a colega «É falsa»

19:27
Nunca antes visto! 'Big' perde a cabeça e o inevitável acontece. As imagens vão surpreendê-lo - Big Brother
11:00

Nunca antes visto! 'Big' perde a cabeça e o inevitável acontece. As imagens vão surpreendê-lo

19:25
Vanessa fica lavada em lágrimas e o culpado é Boris. O momento que mete a amizade de ambos em causa - Big Brother
05:35

Vanessa fica lavada em lágrimas e o culpado é Boris. O momento que mete a amizade de ambos em causa

19:07
«Não sou só amor»: Raquel perde a cabeça com Joaquim e rebate as suas insinuações - Big Brother
03:48

«Não sou só amor»: Raquel perde a cabeça com Joaquim e rebate as suas insinuações

19:03
Tatiana explode com os colegas e deixa acusação: Falta vontade de vencer - Big Brother
03:53

Tatiana explode com os colegas e deixa acusação: Falta vontade de vencer

18:57
Íris acusa Joaquim de ter "dois pesos e duas medidas" e o caos instala-se - Big Brother
04:29

Íris acusa Joaquim de ter "dois pesos e duas medidas" e o caos instala-se

18:52
Tenso: Raquel questiona Sara e a resposta acaba por incendiar o ambiente - Big Brother
02:31

Tenso: Raquel questiona Sara e a resposta acaba por incendiar o ambiente

18:50
Apaixonada por Afonso? Íris confessa tudo a Raquel e a colega encoraja-a - Big Brother
01:59

Apaixonada por Afonso? Íris confessa tudo a Raquel e a colega encoraja-a

18:45
A arder! Concorrente é apontado como a maior ameaça do jogo e gera discussão entre os colegas - Big Brother
03:02

A arder! Concorrente é apontado como a maior ameaça do jogo e gera discussão entre os colegas

18:40
Sinal de consentimento? Boris atira-se ao "casal" e deixa Sara e Nuno completamente encurralados - Big Brother
02:51

Sinal de consentimento? Boris atira-se ao "casal" e deixa Sara e Nuno completamente encurralados

18:39
Novo casal à vista? Fãs do Big Brother Verão rendidos à cumplicidade de Nuno e Sara - Big Brother

Novo casal à vista? Fãs do Big Brother Verão rendidos à cumplicidade de Nuno e Sara

13:24
No colo de Joaquim, Sara arrasa os colegas da casa principal: «Até enjoa dormir lá» - Big Brother
06:15

No colo de Joaquim, Sara arrasa os colegas da casa principal: «Até enjoa dormir lá»

13:17
Boris mostra-se preocupado com Raquel: «Tenho pena (...) fez-se um complô contra ela» - Big Brother
06:19

Boris mostra-se preocupado com Raquel: «Tenho pena (...) fez-se um complô contra ela»

13:14
Atitude de Boris deixa Vanessa profundamente desiludida e a reação não se fez esperar - Big Brother
03:56

Atitude de Boris deixa Vanessa profundamente desiludida e a reação não se fez esperar

12:55
Depois de insinuações polémicas, Íris pede desculpas a Sara - Big Brother
01:38

Depois de insinuações polémicas, Íris pede desculpas a Sara

12:37
João Ventura para Tatiana: «Só te queria pedir desculpa» - Big Brother
05:14

João Ventura para Tatiana: «Só te queria pedir desculpa»

12:36
João Ventura é frontal com Tatiana: «É isso que às vezes não gosto» - Big Brother
13:24

João Ventura é frontal com Tatiana: «É isso que às vezes não gosto»

12:26
Novo casal no Big Brother Verão? Íris assume interesse por concorrente inesperado - Big Brother

Novo casal no Big Brother Verão? Íris assume interesse por concorrente inesperado

11:57
«Quem não parece confiável?» Sara faz acusações a Miguel - Big Brother
06:02

«Quem não parece confiável?» Sara faz acusações a Miguel

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Aos sussurros e segredinhos, Nuno e Sara muito próximos. E há abraço apertado e tudo

Há 54 min

Tenso! Novos concorrentes da casa da avó reclamam do estado em que os colegas deixaram o espaço

Há 1h e 25min

Boris faz confissão e garante: «Se a Raquel fosse inteligente tinha o Nuno na mão»

Há 1h e 38min

O maior objetivo de Íris? Que ninguém descubra que está a apaixonar-se por Afonso

Há 1h e 43min

Alerta: Troca de casas acontece pela primeira vez e os concorrentes entram em êxtase

Há 1h e 49min

Inesperado! Íris confessa sentimentos por Afonso e ele diz ter medo de a magoar

Há 1h e 56min

Mariana Sá pede justificações a Joaquim e o concorrente garante que a colega «É falsa»

Há 2h e 3min

Nunca antes visto! 'Big' perde a cabeça e o inevitável acontece. As imagens vão surpreendê-lo

Há 2h e 4min

Vanessa fica lavada em lágrimas e o culpado é Boris. O momento que mete a amizade de ambos em causa

Há 2h e 6min

«Não sou só amor»: Raquel perde a cabeça com Joaquim e rebate as suas insinuações

Há 2h e 24min

Tatiana explode com os colegas e deixa acusação: Falta vontade de vencer

Há 2h e 28min

Íris acusa Joaquim de ter "dois pesos e duas medidas" e o caos instala-se

Há 2h e 34min

Mais Vistos

Acima dos 100 mil euros. Ex-concorrente de realtiy shows exibe Porsche de luxo

Hoje às 16:42

Novo casal no Big Brother Verão? Íris assume interesse por concorrente inesperado

Hoje às 12:26
11:00

Nunca antes visto! 'Big' perde a cabeça e o inevitável acontece. As imagens vão surpreendê-lo

Há 2h e 4min

Venceu um Big Brother em Portugal e afastou-se da televisão. Agora surge com um físico impressionante

Há 3h e 47min

O amor fala sempre mais alto. Sara Jesus mostra-se radiante ao lado de pessoa especial: «Coração cheio»

Ontem às 21:36
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira arrasa com a saia do momento. E pode ser sua por menos de 20 euros!

Há 2h e 42min

Novo casal à vista? Fãs do Big Brother Verão rendidos à cumplicidade de Nuno e Sara

Há 2h e 52min

Venceu um Big Brother em Portugal e afastou-se da televisão. Agora surge com um físico impressionante

Há 3h e 47min

Novo namoro de Eva Pais debaixo de olho. Profissional garante que relação não vai durar: «Ela está confusa»

Hoje às 17:30

Após término polémico, Catarina Miranda continua a manter Afonso Leitão na sua vida. Este é o detalhe que não escapa

Hoje às 17:24
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Cristina Ferreira arrasa com a saia do momento. E pode ser sua por menos de 20 euros!

Há 2h e 42min

Venceu um Big Brother em Portugal e afastou-se da televisão. Agora surge com um físico impressionante

Há 3h e 47min

Novo namoro de Eva Pais debaixo de olho. Profissional garante que relação não vai durar: «Ela está confusa»

Hoje às 17:30

Após término polémico, Catarina Miranda continua a manter Afonso Leitão na sua vida. Este é o detalhe que não escapa

Hoje às 17:24

Acima dos 100 mil euros. Ex-concorrente de realtiy shows exibe Porsche de luxo

Hoje às 16:42
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

06:15

No colo de Joaquim, Sara arrasa os colegas da casa principal: «Até enjoa dormir lá»

Hoje às 13:24
06:19

Boris mostra-se preocupado com Raquel: «Tenho pena (...) fez-se um complô contra ela»

Hoje às 13:17
03:56

Atitude de Boris deixa Vanessa profundamente desiludida e a reação não se fez esperar

Hoje às 13:14

Novo casal no Big Brother Verão? Íris assume interesse por concorrente inesperado

Hoje às 12:26

Daniel Guerreiro faz revelação chocante sobre a relação com Soraia Moreira: «Não é a minha primeira opção»

Hoje às 11:51
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após perder a filha, ex-concorrente do "Big Brother" lamenta: "Nunca mais serei a mesma pessoa"

Há 1h e 57min

Tintim por tintim: Marta Cardoso esclarece tudo sobre trabalho fora da TV

Hoje às 12:11

Surpreendente! O novo e misterioso projeto de Alice Alves (que só chega em 2028)

Hoje às 11:28

Este é o (único) motivo pelo qual Diogo Alexandre não voltou a participar em reality shows!

Hoje às 10:51

Daniel Guerreiro fala sobre futuro com Soraia Moreira e revela: "Não é a primeira opção"

Hoje às 10:21
Ver Mais Outros Sites