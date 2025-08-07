Cristina Ferreira descobriu o acessório do Verão. Veja por que todos falam dele

Nas férias em Menorca, Cristina Ferreira voltou a destacar-se, desta vez, com um acessório que está a dar que falar.

A apresentadora escolheu um chapéu de palha com design arredondado e visual único. Trata-se do modelo “Paros”, da marca portuguesa Le Trap, criado em colaboração com a influenciadora Joana Vaz.

Diferente, elegante e com um toque arrojado, este chapéu combina o melhor do estilo artesanal com uma estética moderna. A peça reinventa o clássico chapéu de verão e promete ser o acessório-chave da estação.

Combinado com um look leve e descontraído, Cristina mostra como pequenos detalhes podem transformar todo o visual.