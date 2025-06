Cristina Ferreira deslumbra com macacão preto perfeito para o calor que aí vem

Cristina Ferreira voltou a surpreender com mais uma escolha de estilo irrepreensível. Esta segunda-feira, no programa Dois às 10, a apresentadora de 47 anos surgiu com um macacão preto da sua própria marca, Spaccio by Cristina e conquistou, mais uma vez, os elogios dos telespectadores e fãs.

Com linhas simples, tecido leve e um toque de elastano que oferece ainda mais conforto, o macacão destaca-se por ser versátil, elegante e ideal para os dias de calor que se aproximam.

Cristina não escondeu o entusiasmo pela peça, afirmando em direto:

"Estou a adorar este meu macacão!"

E explicou:"Tem um ligeiro elastano, fica mesmo mesmo giro."

A escolha de Cristina prova que o preto também tem lugar no verão, sobretudo quando surge em peças frescas, práticas e com um corte que favorece todos os tipos de corpo. Este é o tipo de look que combina com qualquer ocasião: desde uma manhã de trabalho até a um jantar ao fim do dia — tudo sem abdicar do conforto.

Mesmo bom para o calor que aí vem, este macacão mostra que a moda pode (e deve) ser acessível, real e pensada para mulheres que, como Cristina, vivem intensamente cada momento do dia.

Se procura uma peça-chave para o seu guarda-roupa de verão, esta pode bem ser a sua próxima escolha favorita. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja o look deslumbrante de Cristina Ferreira.