Cristina Ferreira e Bruna Gomes deslumbram em evento especial. Veja as fotos dos looks e da festa!

7 set, 11:04

Veja as imagens de um evento muito especial, que contou com a presença de Cristina Ferreira e Bruna Gomes.

Cristina Ferreira marcou presença num evento da Twinset, que decorreu esta quarta-feira em Lisboa, num barco.

Também a influencer digital Bruna Gomes esteve no mesmo evento e as duas tiraram algumas fotografias que foram partilhadas nas redes sociais.

Cristina Ferreira optou por um look clássico, um fato em tons lilás. Já Bruna Gomes escolheu um vestido preto com detalhes transparentes.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja as imagens dos looks de ambas e da festa, que contou também com a presença de Bernardo Sousa e Iva Domingues.