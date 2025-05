Cristina Ferreira e João Monteiro vivem escapadinha romântica em destino de sonho! Veja as fotografias

Cristina Ferreira está a aproveitar dias de descanso em Marrocos na companhia do namorado, João Monteiro. O casal rumou a Marraquexe para uma escapadinha romântica e tem partilhado registos únicos nas redes sociais.

A apresentadora do Big Brother e do Secret Story tem encantado os seguidores com fotografias que revelam a beleza exótica da cidade, marcada por cores vibrantes, arquitetura tradicional e muita cumplicidade a dois.

Entre paisagens deslumbrantes e momentos de descontração, Cristina mostra-se feliz e inspirada nesta nova viagem, que já está a conquistar os fãs.

Veja também: «Casal mais bonito»: Tudo sobre a fotografia viral de Cristina Ferreira - Big Brother - TVI