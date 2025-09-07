Cristina Ferreira está de férias no paraíso: fica a menos de duas horas de Portugal e as fotos são de suster a respiração

Ao Minuto

A revelação da noite! Estúdio em euforia com a concorrente mais votada da noite e não é quem está à espera - Big Brother
01:28

00:56
Bruna incrédula com revelações de Maria Botelho Moniz sobre a sua vida cá fora - Big Brother
02:56

00:55
Sentada na cadeira de líder, Jéssica confronta Catarina Miranda: «Vais trabalhar ou não vais trabalhar?» - Big Brother
03:23

00:53
Prova do líder: Saiba quem é o último líder do Big Brother Verão - Big Brother
09:30

00:31
A espera terminou! Saiba quem foi expulso e quem se consagrou finalista do Big Brother Verão - Big Brother
09:24

00:30
As palavras mais esperadas. Afonso quebra silêncio sobre a relação com Jéssica: «Não era verdade» - Big Brother

00:25
Um tumor, ameaças de morte à mãe e a relação com Jéssica: Afonso chora desalmadamente na Curva da Vida - Big Brother

00:22
Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida - Big Brother
07:38

00:15
Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe» - Big Brother
06:39

00:15
Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela» - Big Brother
06:39

00:15
Afonso Leitão declara-se a Catarina Miranda na Curva da Vida: «Gosto muito dela» - Big Brother
06:39

00:14
Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno» - Big Brother
06:39

23:56
Nel Monteiro revela segredo da música mais popular de sempre. O episódio carcato que aconteceu há 41 anos - Big Brother
06:56

23:38
Jéssica Vieira recorda postura de Afonso Leitão: «O cuidado que não existiu...» - Big Brother
03:34

23:36
Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão: «Teve ciúmes do Fábio Paim?» - Big Brother
07:15

23:24
Viriato Quintela é surpreendido por Kina e faz uma "compra" especial com as moedas que tem - Big Brother
03:56

23:22
Afonso Leitão passa-se com Viriato Quintela: «Cava a tua cova, enterra-te lá dentro» - Big Brother
12:30

23:20
Miniestrela em ação: Filho de Maria Botelho Moniz fascinado com os bastidores do BB Verão - Big Brother

23:19
Miranda com «nojo» de Jéssica? Discussão 'explode' em plena gala e Maria Botelho Moniz repõe a verdade - Big Brother

23:10
Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão - Big Brother

22:52
As reações dos semi-finalistas ao verem ex-concorrentes dentro da casa do Big Brother - Big Brother
08:22

22:49
Maria Botelho Moniz surpreendida com discussão de Catarina Miranda e Viriato - Big Brother
06:00

22:41
Bruna obtém avaliação de liderança positiva, arrasa com os "Calé" e deixa estúdio em euforia - Big Brother
07:00

22:40
Maria Botelho Moniz vê-se obrigada a por ordem na casa: «Se vocês não respeitarem...» - Big Brother
07:00

22:40
Jéssica revolta-se e Catarina Miranda responde: «Falas baixo!» - Big Brother
07:00

Cristina Ferreira está de férias no paraíso: fica a menos de duas horas de Portugal e as fotos são de suster a respiração

  • Big Brother
  • Ontem às 17:47
Cristina Ferreira está de férias no paraíso: fica a menos de duas horas de Portugal e as fotos são de suster a respiração - Big Brother

A apresentadora prepara-se para entrar nos 48 anos em grande: no paraíso e rodeada de quem mais gosta.

Cristina Ferreira decidiu passar o seu  aniversário num verdadeiro paraíso. A apresentadora, que faz anos no dia 9 de setembro, viajou até às Baleares, em Espanha, mais especificamente até Formentera, para entrar nos 48 anos da melhor forma possível.

A revelação foi feita pela própria. Nas redes sociais, Cristina Ferreira partilhou um conjunto de imagens daquele paraíso, com águas cristalinas. 

«Formentera para começar a despedida dos 47. Este ano fiz o pleno das baleares. É a primeira vez que estou a dormir na ilha e já não sei se não é a minha favorita. A água é inacreditável, está quente, e menos gente em setembro. Estou feliz e quase nos 48 😅✨», escreveu, na legenda da publicação.

A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI fez-se acompanhar pelo namorado, João Monteiro, e pelo melhor amigo, Rubinho Correia, que também são protagonistas nas fotografias que partilhou. O destino fica a menos de duas horas de avião de Lisboa.

Percorra a nossa galeria e veja as imagens que são de fazer inveja a qualquer um

 

Temas: Cristina Ferreira Aniversario Fotos

