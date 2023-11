Cristina Ferreira ganha prémio e torna-se Personalidade de Excelência! Saiba tudo

Há 3h e 29min

A Superbrands atribuiu o Prémio de Personalidade Excelência na categoria de Gestores a Cristina Ferreira

Na passada terça-feira, dia 7 de novembro, Cristina Ferreira venceu o Prémio de Personalidade de Excelência na categoria de Gestores, atribuído pela Superbrands Portugal, e deixou uma nota de agradecimento nas redes sociais. «O reconhecimento profissional nesta categoria que tenho exercido em paralelo com o cargo de apresentadora deixa-me feliz e ciente da forma como me vêem depois destes quase 20 anos de percurso», começou por escrever Cristina Ferreira.

«A gestão pessoal, profissional, de equipas, marca, gestão televisiva e administração executiva tem-me permitido crescer num caminho que tenho feito sempre com o objetivo de, profissionalmente, me tornar melhor e mais eficaz, num respeito profundo por quem me acompanha», acrescentou a apresentadora.

«O meu cumprimento especial aos outros dois nomeados com carreiras completamente distintas na área, Cláudia Azevedo e Paulo Macedo», rematou.