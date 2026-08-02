Cristina Ferreira já chegou ao novo destino de férias

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Alerta fofura! Concorrentes juntam-se para cantar os parabéns a elementos especiais da família de Vanessa
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Depois de polémica com Boris, Joana tem novo par de dança. E esta foi a reação do amigo à coreografia "quente"
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Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo
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«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel
10 jul, 01:45
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