Cristina Ferreira mostra momento único vivido com João Monteiro

Cristina Ferreira publicou um carrossel de imagens no Instagram, com fotografias de um passeio pela Ericeira, onde surgiu acompanhada por João Monteiro.
Na descrição da publicação, Cristina Ferreira revelou o quanto aprecia a vila e as suas tradições.
«Eu sou muito feliz aqui. A ir à mercearia, a caminhar, a ver as bancas tradicionais. Nesta altura a Ericeira vive a famosa Feira dos Alhos, onde se compram para o ano inteiro. E onde os carrinhos de choque continuam a gerar sorrisos».
As imagens não passaram despercebidas e voltaram a reunir inúmeras reações dos fãs do casal.