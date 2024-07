Cristina Ferreira está a desfrutar de umas férias de sonho em Santorini, após ter passado por Antenas. A apresentadora tem partilhado paisagens deslumbrantes da ilha no seu Instagram.

Cristina Ferreira decidiu partilhar com os seus seguidores umas deslumbrantes fotos daquele que dizem ser «o pôr do sol mais bonito do mundo», como salientou na descrição da publicação.

Recorde que a apresentadora está de férias na Grécia, agora em Santorini, depois de ter já passado por Antenas.