Cristina Ferreira mostra o último destino das férias e avisa: «Não é muito boa ideia depois da Tanzânia…»

Após uma viagem incrível à Tanzânia e a Zanzibar, Cristina Ferreira - na companhia do namorado, João Monteiro e do filho, Tiago - rumou a um último destino antes de regressar a Portugal: o Qatar.

Na sua página de Instagram, a diretora de entretenimento e ficção da TVI mostrou as imagens do último dia de férias no Qatar, que contrasta com a natureza da Tanzânia.

«Um dia no Qatar. Não é muito boa ideia depois da Tanzânia. A natureza versus a mão humana. A simplicidade versus a opulência. A liberdade versus….o mundo. E é por isso que o contraste se torna ainda mais impactante», escreveu.

A apresentadora continuou: «A arquitetura é incrível, o museu inspirado na rosa do deserto e o Márcio para nos receber. Há sempre um português bem posicionado no mundo. Quando queremos somos imbatíveis».

«Esta semana de férias foi avassaladora de emoções. E já só queremos voltar àquele silêncio da savana, ao observar dos animais na terra que é deles», acrescentou.

No fim do texto, Cristina Ferreira revelou o seu sonho e um desejo de João Monteiro: «Já vos disse aqui que trabalho para viajar. Toda a vida sonhei com isto. Falta-me tanto para ver, sentir, conhecer. O João, por ele, ficava 3 meses em África. Eu quero muito conhecer 2 países da América do Sul. Conseguem adivinhar quais?».



«Nos próximos dias vou andar entre Queluz de baixo e a Malveira. Uma paisagem que conheço bem», concluiu a apresentadora da TVI.

