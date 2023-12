Cristina Ferreira passeia na cidade do amor! Saiba com quem viajou para Paris

Há 50 min

Cristina Ferreira viajou com dois amigos para Paris. A apresentadora tem partilhado vários registos por terras francesas

Cristina Ferreira está em Paris. A apresentadora viajou até França na passada sexta-feira, dia 15 de dezembro, e tem partilhado vários registos do passeio na sua página de Instagram

A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI viajou com dois amigos até à cidade do amor, com os quais tem partilhado várias fotos juntos nos locais mais icónicos da cidade. Rubinho Correia e Catarina Marques estão com Cristina Ferreira em Paris. Os três têm mostrado viver esta viagem entre amigos ao máximo.

Rubinho Correia e Catarina Marques não são rostos desconhecidos de quem acompanha as redes socias de Cristina Ferreira. Os dois amigos da apresentadora estiveram junto a ela na capa da revista Cristina deste mês. No dia anterior ao lançamento desta edição da revista, a apresentadora partilhou a capa na sua página de Instagram e deixou algumas palavras sobre esta bonita amizade: «Este é um editorial em que eu podia elogiar a Catarina e o Rubinho. Podia falar dos anos de amizade, das qualidades de cada um, também dos defeitos e de tudo o que já fizemos juntos. Mas isso seria tão redutor perante o que somos, são, na minha vida. O conforto de os ter afasta qualquer solidão. Não há silêncios duros sabendo que os tenho. Estão à distância sempre de uma vídeo chamada, que gostamos de nos ver. Rimos muito. Da vida, dos outros, de nós próprios, do futuro que imaginamos e dos castelos que queremos construir e não conseguimos. Podíamos perfeitamente viver num qualquer filme da Disney. Cada um de nós é uma personagem digna de filme. Nunca nos zangámos e estamos sempre em sintonia. Marcamos férias, jantares, peças de teatro, está sempre tudo bem. À nossa volta continuam todos os que amamos e que fazem parte da nossa história. O Bruno, a Sofia, o Frade, a vera, o Edmundo, o João, todos. Mas neste Big Brother somos os 3 no confessionário. A Catarina ganhou, o Rubinho devia ter ganho, e eu, nunca apresentei nada tão cheio de coração. O lugar onde habitam em mim».