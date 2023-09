Cristina Ferreira reage a testemunho emotivo de seguidora: «Vale a pena continuar»

21 ago, 11:53

Cristina Ferreira foi surpreendida com uma mensagem de uma seguidora e reagiu publicamente

Cristina Ferreira aproveitou este fim-de-semana para desfrutar de uns dias de sossego na Comporta junto de amigos. Na sua página de Instagram, a apresentadora tem partilhado vários registos das suas férias, dos momentos de convívio, mas também dos lugares por onde tem passado.

No passado sábado, dia 19 de agosto, Cristina Ferreira recebeu uma mensagem emotiva no Instagram, que decidiu expor e comentar publicamente: «Cristina há 16 anos a minha mãe morria. Estive tão entretida na tua história que por momentos me esqueci ❤️», escreveu-lhe uma seguidora, realçando a importância das partilhas da apresentadora no seu dia-a-dia.

Cristina Ferreira não deixou passar em branco a mensagem especial que recebeu e partilhou nos Stories da sua página de Instagram o testemunho comovente: «Quando percebes que vale a pena continuar. Digam o que disserem ❤️», escreveu.

Veja na galeria em cima a partilha da apresentadora.