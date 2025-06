Cristina Ferreira volta ao trabalho com o look mais viral do verão

Cristina Ferreira regressou ao trabalho esta terça-feira dia 17 de junho, na apresentação do programa Dois às 10, após uma viagem de vários dias ao Japão. E assim que apareceu em antena, os fãs repararam no conjunto que está a usar. No Instagram é possível ler vários elogios a Cristina Ferreira: «Sempre elegante e maravilhosa» e «linda», são alguns dos exemplos.

O look viral que Cristina Ferreira está a usar é de uma marca bem conhecida e tem um preço acessível. Trata-se de um colete e uma calças pantalonas largas da Zara, de cor castanha. O colete de estilo top está disponível no site da marca por 25,95 euros. Já as calças com pregas duplas custam 29,95 euros. Somando tudo, o conjunto tem o preço de 55,90 euros.

Este é um dos looks mais virais do verão. Fresco e ao mesmo tempo muito elegante, perfeito para festas e sunsets.

