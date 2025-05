Márcia Soares escolheu a cor vermelha e deu tudo em mais um look da gala do Big Brother. A comentadora escolheu um modelo assinado pela estilista Fátima Lopes.

O vestido curto destacava a sensualidade de Márcia Soares. O visual ficou completo com um colar bem chamativo. Já no penteado, Márcia Soares, de 31 anos, optou por um ondulado cheio de volume.

Percorra a galeria e veja os pormenores do look que Márcia Soares escolheu para a gala do Big Brother do dia 11 de maio.