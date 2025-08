Daniela Santos desiste do Big Brother Verão e estas foram as reações que deram que falar

A casa do Big Brother Verão ficou em choque com a decisão inesperada de Daniela Santos. Depois de ter ameaçado desistir em direto durante a gala, a ex-concorrente d’O Dilema e bailarina do Dança com as Estrelas acabou mesmo por abandonar o jogo nas últimas horas.

As reações dentro da casa não se fizeram esperar. Entre lágrimas, abraços e palavras de apoio, os colegas mostraram-se surpreendidos e emocionados com a saída de Daniela, como foi o caso de Kina. A intensidade do momento foi visível no seu rosto e marcou um dos episódios mais fortes desta edição.

No entanto, nem todos reagiram desta forma. As reações foram diversas, mas dois concorrentes chamaram especialmente a atenção: Bruno de Carvalho e Catarina Miranda permaneceram sentados e não se despediram da colega.

