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Bate-boca aceso entre João Ventura e Joaquim acaba com indiretas certeiras: «Não quero aprender o que me tens para ensinar»
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Mariana Sá dá "murro na mesa" e afirma: «Não sou só isto (...) as pessoas subestimam-me»
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Miguel e Mariana Sá entram em despique durante a dinâmica: «Tem que começar a trabalhar»
01:26
02:50
Vanessa e João Ventura falam sobre Sara e Tatiana. E a concorrente lança um aviso ao colega
23:57
01:42
Sara está prestes a perder a paciência com João Ventura: «Eu já me estou a passar da cabeça»
23:18
03:20
Boato inventado por Joana deixa Pedro e Íris incrédulos: «Não está a fazer nada e precisa das narrativas dos outros»
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Corte e costura na casa da avó: concorrentes analisam o jogo destas concorrentes e nem tudo é positivo
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