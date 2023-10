De 2021 a 2023: Miguel Vicente perde 17 quilos e está um arraso! Veja as imagens inéditas

Há 1h e 22min

Miguel Vicente partilhou com os seguidores a sua excelente transformação física. Veja as imagens!

Miguel Vicente, ex-concorrente do Big Brother, recorreu ao Instagram para partilhar com os seguidores a sua transformação corporal: a perda de peso.

«Este sou eu em 2021, estava com 95kg. Hipertenso, muito em baixo de forma e completamente desligado do desporto e da atividade física. A foto foi tirada quando iniciei novamente a minha atividade física», começou por escrever na legenda da publicação.

O algarvio explicou o motivo do seu desleixe alimentar: «Podia enumerar várias desculpas pelo meu desleixo, mas a culpa foi minha e só minha! Sim era proprietário de um restaurante que me roubava muito tempo e energia, mas o não controlar a minha alimentação e aos fins de semana comer em restaurantes e a beber bebidas alcoólicas foram o principal motivo…»



«A transformação do corpo e da saúde começa na mente, e a importância de adotar hábitos que possibilitem uma vida melhor e mais saudável», frisou.



«Quando falamos em vida saudável e transformação corporal, podemos pensar em várias coisas: dietas, exercícios, suplementação, procedimentos estéticos. E tudo isso ajuda no caminho para chegar ao corpo que desejamos. No entanto, há outro fator extremamente importante que muitas vezes deixamos de lado, mas que eu te quero deixar claro é a mente.», escreveu.



Desde 2021 a 2023 já é notória a grande diferença do físico de Miguel Vicente: «Eu mudei o meu pensamento e vejam pelas fotos de 2023… onde me apresento com 77.7kg. Uma diferença de 17,3kg»



«O caminho é longo, com altos e baixos, mas o mais importante é nunca parar de caminhar! Vejam a mudança da minha expressão facial, fala por si!!! A minha confiança, a minha maneira de viver o dia a dia, o meu desempenho profissional, as minhas relações interpessoais, tudo isso melhorou muito!!», concluiu.