De branco para «trazer paz». O look deslumbrante de Cristina Ferreira no Diário especialíssimo do Big Brother

Há 3h e 28min

Veja as fotos do look deslumbrante de Cristina Ferreira.

O fim da tarde desta terça-feira ficou marcado por um Diário Especial com Cristina Ferreira, que foi ainda mais especial porque se seguiu às mais recentes discussões polémicas que aconteceram na casa, com Francisco Monteiro no centro de tudo.

Mais uma vez a apresentadora não descurou no look escolhido, para um dia tão importante: «Um dia de grande tensão no Big Brother. Vim de branco para ver se trago alguma paz à casa», escreveu no Instagram.

De recordar que no Diário Especial Cristina Ferreira confrontou os concorrentes: «Lembram-se do que eu comecei por dizer, para conversarmos e atuarmos como gente crescida? Gostaram de ver estas imagens? Estamos com uma casa dividida, uns gostam mais de uns, outros de outros, o que é normalíssimo», começou por referir a apresentadora.

Cristina Ferreira acrescentou: «O Monteiro, a Jéssica e o Vale são amigos, falam do assunto. A Márcia e o Zé Pedro são amigos, falam do assunto. Então, qual é o problema? Cada um só esteve a defender quem mais gostava dentro da casa. Podemos só não ultrapassar limites?», pediu.

Após verem todas as imagens, Cristina Ferreira quis deixar uma mensagem de força a grupo: «Enquanto eu estava aqui a mostrar imagens, a equipa falou-me do vosso silêncio e da forma como estão todos cabisbaixos e sem dizer uma única palavra sobre o assunto», afirmou.

«Só quero reforçar o meu profundo orgulho de apresentar um programa como este, de vos ter como concorrentes e vocês são um exemplo para o bom e para o mau, para que todos nós possamos crescer nas nossas intervenções, na nossa forma de agir enquanto pessoas», sublinhou.

A apresentadora garantiu: «Da minha parte, têm uma coisa: não condenação por nada. Nunca estive aí dentro, não sei como seria, como agiria, que atitude teria. A única coisa que faço é apresentar um programa onde pessoas mostraram a sua confiança na TVI, em mim e estão aí expostas para que todos analisem comportamentos humanos».

«Posto isto, espero que esta situação fique resolvida, que cada um converse o que tem a conversar com quem de direito se o quiserem fazer. Entretanto segue um programa em que vocês se divertem, em que muitos saem dizendo que foi a experiência de uma vida e é só isso que eu quero, que me digam «foi a melhor experiência da minha vida», concluiu Cristina Ferreira.

Depois da salvação de Márcia Soares e de conhecermos o melhor jogador da semana, mesmo no fim do programa, Cristina Ferreira deixou uma mensagem final ao grupo: «É difícil para mim, para o Big, porque gostamos muito de vocês, porque se tornam parte da nossa vida e só queremos o melhor de todos.

«Por isso a única coisa que esperamos é que continuem a jogar, continuem a ser o que são, não deixem de o ser. Só que tenham noção dos limites, combinado?», rematou Cristina Ferreira em conversa com os concorrentes.

Também ao público, a apresentadora quis deixar uma última nota: «Nem sempre aquilo que acontece num programa destes é aquilo que quem está desse lado também quer ouvir, ou que queria que eu fizesse».

«Hoje foi esta a posição que eu tomei, foi aquela que eu senti necessária para um programa de televisão que mexe com pessoas e que é feito de pessoas», acrescentou a também diretora de entretenimento e ficção da TVI.

Cristina Ferreira rematou: «Hoje, a única coisa que eu quis foi acalmar quem confiou em mim, quem entrou dentro de um programa de televisão e precisava de mimo. Só isso. Podem julgar-me, também eu estou aqui a dar a cara todos os dias por esta estação».