De cortar a respiração: Maria Cerqueira Gomes volta a dar que falar com look arrebatador

A contagem decrescente para a estreia de «Ora Bolas», gravado na Argentina e definido por Maria Cerqueira Gomes como “o projeto da sua vida”, está prestes a acabar.
Na quinta-feira, 11 de setembro de 2025, a apresentadora marcou presença na Apresentação da Grelha da TVI, realizada no espaço Praia no Parque, em Lisboa, onde brilhou não só pela simpatia, mas também pela escolha de visual.
Maria elegeu um vestido azul com detalhes de renda, caracterizado por um corte original, mais curto na parte da frente e comprido atrás, que lhe conferiu um toque de sofisticação e elegância.