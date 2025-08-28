De ídolo dos jovens a concorrente de reality: este D'Zrt já esteve no Big Brother

Sabia que um dos membros dos D'zrt foi concorrente do Big Brother? Falamos de Edmundo Vieira. O cantor entrou no reality show da TVI em 2013 e até chegou a viver um romance dentro da casa.
Edmundo Vieira foi concorrente do Big Brother VIP, edição onde também entraram rostos bem conhecidos como Flávio Furtado, Francisco Macau, Marta Melro, Kelly Baron e Pedro Guedes, que se sagrou vencedor da mesma.
Na casa, Edmundo Vieira viveu um romance com Raquel Henriques. A concorrente abandonou a casa primeiro e surpreendeu o então companheiro com uma visita especial vinda dos céus: Raquel entrou na casa através de uma grua para dar um beijo apaixonado ao cantor.
