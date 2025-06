‘De Márcia preto nunca me comprometo’: Márcia Soares deslumbra com look que o vai deixar de queixo caído

Domingo é dia de gala e Márcia Soares voltou a arrasar na escolha do look para comentar mais uma gala do Big Brother 2025.

A ex-concorrente de 31 anos apostou esta semana num visual deslumbrante, com uma cor básica, que nunca desilude, mas uns pormenores que marcam toda a diferença.

Márcia escolheu um vestido preto e não vai acreditar de onde é: o vestido pertence à Cristina Collection, coleção da loja de Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI.

O vestido justo, com transparências e pormenores em prateado, salienta as curvas da comentadora e assenta-lhe na perfeição.

O cabelo apanhado, a maquilhagem elegante e os acessórios arrasadores - da Peça em Ti - compõem o look perfeito de Márcia Soares.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens do look incrível de Márcia Soares e de outros que já usou em outras galas do programa.