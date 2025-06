De rastos. Ex-concorrente não vê o filho há um ano... e estas são as palavras cheias de tristeza que lhe dedica

Esta segunda-feira, 9 de junho, Cláudio Viana assinalou o aniversário do filho, Benjamin, com um desabafo carregado de emoção.

O ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 3 partilhou, nas histórias do Instagram, um conjunto de fotografias em que surge ao lado do menino, que completou cinco anos, e que não vê há quase um ano.

«Não me deixaram ver-te quando nasceste. Estive contigo quando fizeste 1 ano. Não estive contigo quando fizeste 2 anos. Estive contigo quando fizeste 3 anos. Não estive contigo quando fizeste 4 anos», começou por escrever.

«Hoje fazes 5 anos e não nos vemos há 300 dias… Parabéns, Benjamín», completou Cláudio Viana, que tem uma relação muito conturbada com Daniela Mahe, a mãe do seu filho.

