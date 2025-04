De renegada a protagonista? Estes três momentos de Carina Frias estão a dar que falar, e a prova está nestas imagens

Carina Frias, 24 anos, entrou no Big Brother 2025 de forma muito sossegada, tendo sido até "renegada" do grupo numa dinâmica. Mas, atualmente, a concorrente tem-se mostrado mais ativa no jogo, com uma opinião assertiva sobre os temas, e não tem medo de se defender perante todo o grupo!

Ultimamente, a concorrente tem-se visto no centro de algumas polémicas na casa, como aconteceu com o caso do confronto entre Luís Gonçalves e Carolina Braga. Para defender Carina, Luís entrou em discussão com Carolina, só que este tema não acabou da melhor forma para... Luís, que viu uma Carina a falar com Carolina, e a dizer que esta não se identificava com a maneira de ser do concorrente.

Após ter dado o "corpo às balas" por Carina, Luís viu-se assim talvez atraiçoado pela concorrente, e foi perentório ao dizer que não se iria pronunciar mais sobre o tema.

O segundo momento em que Carina Frias não teve medo de se posicionar, foi quando esta perdeu a prova do líder, na gala deste último domingo, contra Nuno Brito e Tiago Rodrigues. Após Nuno ter conquistado a liderança novamente e escolhido os seus aliados, Carina "troca-lhe as voltas", e torna-se uma das suas aliadas da semana.

Ontem, dia 7 de abril, durante uma dinâmica no final da tarde, o líder Nuno Brito nomeou os concorrentes mais conflituosos da casa, e surpreendentemente, Carina teve lugar no pódio.

A questão fica no ar: será que a concorrente que entrou a ser renegada pelo grupo, transformou o seu papel, e agora é uma das protagonistas e concorrentes mais 'temidas'?

Acompanhe tudo ao minuto e saiba o que se passa na casa mais vigiada do país!

Carina Frias cresceu em Viseu, estudou em Coimbra e atualmente vive no Porto. É licenciada em Bioquímica e mestre em Genética Clínica Laboratorial. Neste momento não está a trabalhar, mas está à procura de algo em que possa interagir com outras pessoas.

Adora o Instagram, considera-se uma “micro influencer”. Já tem algumas parcerias fixas, que lhe dão rendimento e produtos. Está solteira. Acredita que pode parecer, num primeiro contacto, convencida e egoísta, mas define-se como simpática, embora com "pavio curto".