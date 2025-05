Depois da tempestade, vem a bonança. As imagens quentes da reconciliação de Diogo Bordin e Carolina Braga

Carolina Braga e Diogo Bordin protagonizaram uma acesa discussão nesta terça-feira, mas ao final da noite acabaram por fazer as pazes e trocar carícias.

O momento aconteceu em direto do Extra. No jardim, Diogo Bordin e Carolina Braga mostraram-se mais apaixonados do que nunca e não se contiveram nos beijos. Em estúdio, os comentadores João Ricardo, Pedro Crispim e Inês Simões ficaram ao rubro com as imagens.

Já durante a emissão da madrugada, Diogo Bordin e Carolina Braga continuaram em clima de grande romance na cama. Os concorrentes trocaram carícias, beijinhos e a jovem de Cascais aproveitou para perguntar ao companheiro em que ponto da relação estavam.

