Depois de cinco anos, uma despedida temporária entre Soraia Moreira e Daniel Guerreiro

Soraia Moreira, vencedora do Big Brother 2020, voltou a surpreender os seguidores com uma publicação que não passou despercebida. Num tom entre o humor e a saudade, a ex-concorrente do reality show partilhou uma mensagem que muitos interpretaram como uma despedida simbólica do namorado, Daniel Guerreiro.

Foi no passado sábado, 16 de agosto, que Soraia recorreu ao Instagram para revelar que o companheiro vai embarcar numa viagem internacional, com destino ao Vietname e Tóquio, mas sem a sua presença. A ausência da ex-concorrente nesta aventura causou surpresa entre os fãs, habituados a ver o casal lado a lado.

«E o meu homem que vai para o Vietname e Tokyo sem mim?! 🌍🤣 Estou a brincar, estou MUiiiTo feliz por ele, como podem comprovar no TikTok 😂😂😂», escreveu Soraia, com o seu habitual tom descontraído.

Ainda que a legenda tenha sido partilhada com leveza e sentido de humor, a publicação também deixou transparecer um certo aperto no coração. Afinal, o casal celebrou este ano cinco anos de namoro, e continua a ser um dos mais acarinhados pelo público desde que se conheceu na casa do Big Brother.

Veja agora as imagens que contam a história do casal.