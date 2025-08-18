Depois de cinco anos, uma despedida temporária entre Soraia Moreira e Daniel Guerreiro

Ao Minuto

02:31

Quem fica? Quem sai? Conheça o novo leque de nomeados do Big Brother Verão

22:24
07:01

A emoção falou mais alto: Afonso Leitão e Jéssica Vieira deixam rivalidades de lado em lágrimas e num abraço tocante

22:15
07:25

Abraço caloroso e mensagem ao ouvido. Será um novo capítulo na relação de Kina e Catarina Miranda?

22:15
07:25

Kina e Catarina Miranda enfrentam desafio explosivo e surpreendem com a verdade

22:06
03:42

Catarina Miranda revela o peso do comentário sobre aborto e conta a sua história: «Deixei tudo para trás porque não fiquei bem»

22:01
05:55

Kina abre o coração e conta a história por detrás da frase polémica: «Toda a gente queria que eu abortasse, e eu não quis»

22:00
05:55

Kina quebra o silêncio sobre frase polémica que está a gerar controvérsia

19:56
02:52

Pressão sobre Kina preocupa Bruna e Jéssica, mas gera nova discussão na casa «Ela não aguenta... está a cair»

19:48
05:08

Nova guerra na casa: aborto volta a ser tema e Catarina sente-se traída pelas colegas «Devia ter vergonha»

19:44
04:47

Explosão na casa: Ana compara Catarina a um cão e amizade com Miranda chega ao fim

19:35
02:53

Cadeira-quente: Jéssica recusa triângulo amoroso e pede distância de Afonso «Não há mais nada»

19:29
05:09

Cadeira-quente ao rubro: Kina deixa Afonso e Catarina em choque com revelação sobre maternidade «Eu tenho filhos...»

19:22
06:13

Nomeações em polémica: plano de Kina falha e discussões estalam com Viriato e Ana «Não acredito que fizeste isso»

18:54
05:23

Miranda pressiona Afonso a cortar relações com Daniela e Jéssica após visita polémica: «Se falarem não vou estar presente na vida do Afonso»

18:45
04:53

Caos pós-gala: insultos, ameaças e gritos entre Kina, Miranda e Afonso

18:36
02:19

Afonso surpreende na gala: escolhe Jéssica como maior ameaça e deixa Catarina em choque

18:31
02:19

Miranda confessa estar 'apanhada' por Afonso, mas no confessionário a história muda «Pensei que íamos envelhecer juntos»

17:03
08:41

Risos. Elefante invade a casa e o resultado é hilariante. Veja o momento

16:45
01:31

Big Brother explica a tarefa semanal que vai dar que falar. Veja o momento

16:15
Sem tabus: Fábio Paim revela pormenores dos filmes pornográficos que fez. E até quanto lhe pagaram

15:21
01:30

Kina sem papas na língua: «O Viriato para mim já não existe»

15:15
10:57

Cadeira quente gera guerra: Miranda não perdoa acusações de Kina

15:09
01:53

Kina defende-se perante a casa após discussão no pós-gala «Eu falei de mim»

15:08
05:00

Viriato e Afonso desabafam sobre Miranda e Kina «Tem de pedir desculpas»

14:53
01:01

O momento mais esperado do beijo entre Miranda e Afonso finalmente aconteceu?

Depois de cinco anos, uma despedida temporária entre Soraia Moreira e Daniel Guerreiro

Soraia Moreira e Daniel Guerreiro, juntos há cinco anos, vivem agora uma breve separação devido à viagem dele ao estrangeiro. A despedida entre o casal emocionou seguidores e mostra a força da relação.

Soraia Moreira, vencedora do Big Brother 2020, voltou a surpreender os seguidores com uma publicação que não passou despercebida. Num tom entre o humor e a saudade, a ex-concorrente do reality show partilhou uma mensagem que muitos interpretaram como uma despedida simbólica do namorado, Daniel Guerreiro.

Foi no passado sábado, 16 de agosto, que Soraia recorreu ao Instagram para revelar que o companheiro vai embarcar numa viagem internacional, com destino ao Vietname e Tóquio, mas sem a sua presença. A ausência da ex-concorrente nesta aventura causou surpresa entre os fãs, habituados a ver o casal lado a lado.

«E o meu homem que vai para o Vietname e Tokyo sem mim?! 🌍🤣 Estou a brincar, estou MUiiiTo feliz por ele, como podem comprovar no TikTok 😂😂😂», escreveu Soraia, com o seu habitual tom descontraído.

Ainda que a legenda tenha sido partilhada com leveza e sentido de humor, a publicação também deixou transparecer um certo aperto no coração. Afinal, o casal celebrou este ano cinco anos de namoro, e continua a ser um dos mais acarinhados pelo público desde que se conheceu na casa do Big Brother.

Veja agora as imagens que contam a história do casal.

