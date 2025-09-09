Depois de perder 16kg, Tamara Rocha surpreende com novo visual e declarações de amor

Tamara Rocha, ex-concorrente de O Triângulo, continua a encantar os seguidores com partilhas nas redes sociais, onde mostra estar a viver uma fase de grande felicidade e de muito amor. A jovem tem revelado registos cada vez mais românticos ao lado do namorado, Tiago Carmo, deixando claro que o relacionamento está mais sólido do que nunca.

O mais recente carrossel de fotografias publicado por Tamara não deixou margem para dúvidas. Nas imagens, o casal surge cúmplice e apaixonado, com direito a momentos de ternura e declarações públicas. «Us. Always. ❤️» – escreveu na legenda, uma frase simples mas carregada de significado, que traduzida para português significa: “Nós. Sempre.”. A última fotografia do conjunto é a que mais está a dar que falar, exibindo um beijo apaixonado do casal, que arrancou uma onda de comentários e elogios por parte dos seguidores.

Mas não é apenas no amor que Tamara tem dado nas vistas. A ex-concorrente também tem surpreendido pela sua determinação e mudança de estilo de vida. Nos últimos meses, perdeu já 16 quilos, resultado de uma rotina exigente e disciplinada: treina cinco vezes por semana no ginásio, segue uma alimentação equilibrada e conta com o acompanhamento especializado de um Personal Trainer. Uma transformação que tem inspirado muitos fãs, que não deixam de elogiar a força de vontade e a consistência da jovem.

