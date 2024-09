DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Depois do Big Brother, João Oliveira oficializa namoro com Carolina Nunes com pedido de namoro romântico nas Maldivas

Big Brother

Hoje às 10:53

Numa viagem marcada por momentos românticos e paisagens deslumbrantes, João Oliveira decidiu tornar as férias nas Maldivas ainda mais especiais, ao pedir Carolina Nunes em namoro! O casal, que se conheceu no Big Brother 2024, tem conquistado os fãs com partilhas românticas nas redes sociais.