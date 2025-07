Descobrimos o cantor português que terá tido um romance secreto com Catarina Miranda

Catarina Miranda é desde sempre uma das concorrentes mais polémicas de reality-shows e com a sua entrada no Big Brother Verão o seu nome voltou a estar 'nas bocas do mundo'.

Dentro da casa a sua rivalidade com Luíza Abreu é visível e foi precisamente numa discussão entre as duas que Luiza mencionou um alegado romance de Catarina com um cantor português.

O tema foi depois comentado no programa V+Fama, do V+ e, de acordo com a imprensa cor de rosa, trata-se de Rafael Monteiro, membro do grupo Toka & Dança.

Segundo o que se diz na imprensa, Catarina e Rafael terão começado a relação nos bastidores do antigo programa das tardes de domingo da TVI, o «Somos Portugal», no qual a concorrente chegou a ser apresentadora.

Contudo, a relação terá durado pouco tempo, sem nunca terem oficializado nada. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e conheça Rafael Monteiro.