Descubra o Refúgio de Sonho de Liliana Filipa no Algarve. As fotos fazem inveja a qualquer um

Liliana Filipa partilhou, através da sua página de Instagram, imagens de uma escapadinha de sonho num verdadeiro paraíso à beira-mar, localizado no Algarve. As fotografias revelam momentos inesquecíveis num hotel exclusivo, situado muito próximo da praia.

Entre as opções de alojamento, destacam-se os quartos tipo «Retreat», com preços que variam entre 550€ e 610€ por noite, e as residências privadas (com um ou dois quartos), cujas tarifas iniciais podem ultrapassar os 600€, chegando até aos 700€ por noite, dependendo do tipo de quarto e da vista oferecida.

As imagens capturam a cumplicidade entre Liliana Filipa e Daniel Gregório, assim como os momentos ternos com os filhos do casal, Ariel e Santiago.

