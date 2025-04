Dia do Pai: Marco Costa partilha momentos ternurentos com a filha em fotos encantadoras

Marco Costa tem vindo a partilhar nas redes sociais, momentos especiais ao lado da filha, derretendo os seguidores com imagens cheias de ternura.

Percorra a galeria e veja algumas das imagens emocionantes que Marco tem partilhado no seu Instagram!

No Dia do Pai não podia ser diferente! O pasteleiro e ex-concorrente da Casa dos Segredos 2 e do Big Brother Famosos não esconde o amor pela pequena Maria Emília, mostrando-se um pai dedicado e carinhoso num novo post de Instagram!

Ora Veja:

Entre sorrisos, abraços e brincadeiras, as fotografias capturam a cumplicidade entre os dois, provando que a paternidade é o seu maior orgulho.

Mas não foi o único concorrente de Reality Show a partilhar fotografias ternurentas no Dia do Pai!

E ainda: