Diogo e Carolina são o 'casalinho' do momento. As imagens da primeira história de amor desta edição

A história de amor do momento está a dar muito que falar. Carolina Braga e Diogo Bordin estão mais próximos que nunca e já não escondem perante os colegas. Os momentos carinhosos entre ambos são, agora, constantes, mas nem sempre foi assim.

A relação entre os colegas já deu muitas voltas. Desde o início do programa que os concorrentes foram próximos e as brincadeiras entre ambos não passavam despercebidas a ninguém. Os momentos que passavam foram suficientes para Diogo Bordin assumir o carinho especial que sentia pela colega. No entanto, o ambiente entre os dois esfriou quando Carolina Braga colocou um travão ao colega. Carolina, com medo de magoar Diogo, decidiu afastar-se.

Contudo, a química entre ambos falou mais alto. Depois de uma gala cheia de emoções, onde a concorrente foi surpreendida com as palavras da mãe, a chama voltou a reacender. Carolina e Diogo surgiram juntos na cama, em clima de grande cumplicidade e bem agarradinhos. Os olhares eram de cortar a respiração e, na manhã seguinte, acabaram mesmo por se beijar.

