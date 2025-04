Dizem que este concorrente do Big Brother é o novo Marco Borges. Mostramos as semelhanças

A ousadia de Luís Gonçalves voltou a surpreender os espectadores do Big Brother, ao surgir nu junto à piscina numa tarde de sol, com apenas os boxers estrategicamente colocados a cobrir as zonas íntimas. O novo concorrente causou desconforto a alguns colegas, como foi o caso de Solange Tavares.

As imagens rapidamente circularam e geraram comparações com o momento icónico protagonizado por Marco Borges, que também esteve nu no exterior da casa e no confessionário, há 25 anos atrás no primeiro Big Brother. Será que há uma tentativa de replicar o jogo do ex-concorrente?

Veja na galeria os registos que têm dado que falar e que voltam a demonstrar como o reality show continua a ser sinónimo de polémica, irreverência e momentos inesperados.

Marco foi o primeiro a protagonizar uma cena mais íntima na novela da vida real. Do seu percurso na casa destaca-se o envolvimento com Marta Cardoso e o pontapé a Sónia, que acabou por ditar a sua expulsão.

Recorde o percurso de Marco Borges no Big Brother que parou o país, em 2000.

Recorde a participação de Marco há 25 anos atrás e veja o momento do ex-concorrente nu no confessionário:

Veja também: