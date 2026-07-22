Do verde ao ruivo: Íris já teve vários visuais. E estas fotos provam-no

Íris tem sido uma das concorrentes mais comentadas desta edição, também pela sua imagem, atualmente marcada pelo cabelo ruivo. O que os colegas de casa e o público em geral talvez não saibam é que a concorrente tem vindo a mudar bastante o visual ao longo dos anos.

Na sua página de Instagram é notória essa evolução: Íris já passou por cabelo azul, verde e até cor-de-rosa antes de chegar à imagem que hoje a torna reconhecível na casa mais vigiada do País.