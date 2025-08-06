Domingos Terra celebra aniversário e estreia novo look radical ao lado da família

Ao Minuto

22:53
Afonso Leitão declara-se a Catarina Miranda? Veja o momento - Big Brother
07:28

Afonso Leitão declara-se a Catarina Miranda? Veja o momento

22:27
Jéssica Vieira perto do passaporte para a final? Saiba se conseguiu abrir o cofre - Big Brother
02:15

Jéssica Vieira perto do passaporte para a final? Saiba se conseguiu abrir o cofre

22:25
Viriato Quintela critica Afonso Leitão: «Há coisas que não se falam» - Big Brother
08:07

Viriato Quintela critica Afonso Leitão: «Há coisas que não se falam»

22:14
Jéssica Vieira incomodada com atitude de Viriato: «Não gostei. Não gostei mesmo» - Big Brother
05:14

Jéssica Vieira incomodada com atitude de Viriato: «Não gostei. Não gostei mesmo»

22:09
Afonso Leitão revoltado com comentário de Viriato Quintela em relação a si: «Não quero apanhar doenças» - Big Brother
03:38

Afonso Leitão revoltado com comentário de Viriato Quintela em relação a si: «Não quero apanhar doenças»

22:06
Viriato amuou durante uma dinâmica? O concorrente é confrontado com imagens - Big Brother
07:44

Viriato amuou durante uma dinâmica? O concorrente é confrontado com imagens

21:55
Maria Botelho Moniz surpreende concorrentes com imagens insólitas que deixam todos surpreendidos - Big Brother
05:04

Maria Botelho Moniz surpreende concorrentes com imagens insólitas que deixam todos surpreendidos

19:54
Catarina e Afonso em momento cúmplice durante a prova semanal «Eu levo-te a fazer um treino» - Big Brother
05:19

Catarina e Afonso em momento cúmplice durante a prova semanal «Eu levo-te a fazer um treino»

19:51
Catarina atira «Acho que o Viriato tem uma queda pela Ana» mas a cantora não acha piada - Big Brother
02:25

Catarina atira «Acho que o Viriato tem uma queda pela Ana» mas a cantora não acha piada

19:47
«És uma doida!» Catarina Miranda surpreende ao tomar banho num caixote com pipocas - Big Brother
01:23

«És uma doida!» Catarina Miranda surpreende ao tomar banho num caixote com pipocas

19:45
António Leal e Silva é apanhado em clima de cumplicidade com Diogo Bordin e é confrontado em direto - Big Brother

António Leal e Silva é apanhado em clima de cumplicidade com Diogo Bordin e é confrontado em direto

19:41
«Destróis pessoas!» Kina acusa Afonso de ser o verdadeiro problema - Big Brother
04:03

«Destróis pessoas!» Kina acusa Afonso de ser o verdadeiro problema

19:36
Viriato desaba após críticas de Ana e Bruna «Sinto-me estúpido e injustiçado» - Big Brother
04:51

Viriato desaba após críticas de Ana e Bruna «Sinto-me estúpido e injustiçado»

19:27
Confronto explosivo entre Afonso e Kina «Não sabes proteger as mulheres da tua vida» - Big Brother
04:39

Confronto explosivo entre Afonso e Kina «Não sabes proteger as mulheres da tua vida»

19:21
«Inconveniente» e «Tens de ouvir mais» Ana e Bruna confrontam Viriato - Big Brother
05:10

«Inconveniente» e «Tens de ouvir mais» Ana e Bruna confrontam Viriato

19:01
Hilariante! Nova prova mete concorrentes à prova... com gelados! - Big Brother
06:44

Hilariante! Nova prova mete concorrentes à prova... com gelados!

18:53
Bruno de Carvalho conta história de Paim quando tinha 16 anos «Ia-me atropelando» - Big Brother
03:59

Bruno de Carvalho conta história de Paim quando tinha 16 anos «Ia-me atropelando»

18:52
Jéssica em lágrimas e Afonso comovido «A minha maior fragilidade aqui dentro é a Jéssica» - Big Brother
03:11

Jéssica em lágrimas e Afonso comovido «A minha maior fragilidade aqui dentro é a Jéssica»

18:31
Fábio Caçador não tem duvidas quanto à relação de Afonso e Miranda «O Afonso não tem sentimentos por ninguém» - Big Brother
06:38

Fábio Caçador não tem duvidas quanto à relação de Afonso e Miranda «O Afonso não tem sentimentos por ninguém»

18:13
Bruno de Carvalho faz balanço do jogo e aconselha Jéssica «Não te metas no enredo outra vez» - Big Brother
03:10

Bruno de Carvalho faz balanço do jogo e aconselha Jéssica «Não te metas no enredo outra vez»

18:09
Toques e carícias! Miranda mostra-se carinhosa com Afonso «Tenho saudades nossas» - Big Brother
03:09

Toques e carícias! Miranda mostra-se carinhosa com Afonso «Tenho saudades nossas»

17:11
Após discussão, Jéssica e Viriato têm conversa «Estou saturado que só falam nas dinâmicas» - Big Brother
14:53

Após discussão, Jéssica e Viriato têm conversa «Estou saturado que só falam nas dinâmicas»

16:37
Ana Duarte desabafa com Jéssica e Bruna sobre Viriato «Nenhum homem me intimida por levantar a voz» - Big Brother
03:23

Ana Duarte desabafa com Jéssica e Bruna sobre Viriato «Nenhum homem me intimida por levantar a voz»

16:33
A casa contra Viriato? O concorrente desabafa na cozinha com os colegas - Big Brother
01:19

A casa contra Viriato? O concorrente desabafa na cozinha com os colegas

16:33
Ana Duarte fora de si com Viriato «Ele não aceita nada» - Big Brother
03:10

Ana Duarte fora de si com Viriato «Ele não aceita nada»

Acompanhe ao minuto

Domingos Terra celebra aniversário e estreia novo look radical ao lado da família

  Big Brother
  Ontem às 17:10
Domingos Terra celebra aniversário e estreia novo look radical ao lado da família - Big Brother

Domingos Terra, ex-concorrente de O Triângulo, celebrou o aniversário com a companheira e com o filho, mas foi o novo corte de cabelo que roubou todas as atenções.

Foi dia de festa para Domingos Terra! O ex-concorrente de O Triângulo comemorou o 33.º aniversário com a companheira, Isa Oliveira (também ex-concorrente de O Triângulo), e o filho de ambos, o pequeno Duarte Maria. Mas, além das celebrações, foi o novo visual do aniversariante que acabou por se tornar o centro das atenções.

Domingos surpreendeu os seguidores ao surgir com o cabelo curto, abandonando os longos cabelos que sempre o acompanharam. A mudança foi partilhada nas redes sociais e a reação dos fãs não podia ser mais positiva.

Esta nova fase, mais madura e familiar, parece ter trazido também uma renovação de estilo.

Descubra todas as imagens do novo visual de Domingos Terra na galeria que preparámos.

Temas: Domingos Terra

