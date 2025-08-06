Domingos Terra celebra aniversário e estreia novo look radical ao lado da família

Foi dia de festa para Domingos Terra! O ex-concorrente de O Triângulo comemorou o 33.º aniversário com a companheira, Isa Oliveira (também ex-concorrente de O Triângulo), e o filho de ambos, o pequeno Duarte Maria. Mas, além das celebrações, foi o novo visual do aniversariante que acabou por se tornar o centro das atenções.

Domingos surpreendeu os seguidores ao surgir com o cabelo curto, abandonando os longos cabelos que sempre o acompanharam. A mudança foi partilhada nas redes sociais e a reação dos fãs não podia ser mais positiva.

Esta nova fase, mais madura e familiar, parece ter trazido também uma renovação de estilo.

