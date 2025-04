Dos traumas ao reencontrar do amor: Uma das curvas da vida mais emocionantes do Big Brother pertence a Carolina Braga

Na gala do passado domingo, 27 de abril, Carolina Braga protagonizou um dos momentos mais intensos do Big Brother 2025 ao partilhar a sua curva da vida. Um relato honesto e comovente que tocou o coração dos portugueses.

Desde cedo, Carolina enfrentou uma realidade dura: “As memórias que eu tenho dessa fase de vida são muito traumatizantes”, revelou, ao recordar os episódios de violência doméstica que viveu em criança.

A dor intensificou-se com a perda da avó, uma figura essencial na sua vida. Pouco depois, Carolina viu o irmão ser diagnosticado com esquizofrenia, uma fase descrita como caótica: “Ver uma pessoa a tornar-se violenta, a querer tirar a própria vida…”

Mais tarde, Carolina entrou numa relação tóxica onde foi vítima de agressões físicas e verbais. “Foi a pior fase da minha vida… aparecia todos os dias com nódoas negras nos braços”, confessou.

Numa das revelações mais dolorosas, Carolina contou que engravidou já noutra relação, e que esta era uma gravidez não desejada pelo parceiro. “Ele disse que só queria que eu tirasse esta coisa de dentro de mim. Senti-me nada”, desabafou.

O momento da interrupção da gravidez ficou marcado pela atitude de um médico: “Disse-me: ‘Está a ver isto? São os batimentos do bebé que você vai matar’. Foi cruel demais”, lamentou.

No fim da sua curva da vida, Carolina emocionou-se ao falar de Diogo Bordin, com quem tem vivido um romance no Big Brother: “Foi uma lufada de ar fresco. Representa tudo aquilo que eu sonhei num homem”.

A história de Carolina Braga é dura, mas também é um testemunho de superação. Uma jovem que enfrentou o pior da vida e continua de pé, com esperança no amor e no futuro.