Dulce Pinto: As melhores fotos da professora primária/barbie fora do Big Brother

12 set, 18:51

Dulce Pinto faz sucesso nas redes sociais, onde é conhecida como a «Barbie».

Os concorrentes desta edição do Big Brother são surpreendentes e Dulce Pinto não é exceção. Ela é professora primária, tem 26 e vem de Penafiel.

A concorrente é professora primária do 1º e 2º ciclos e digital influencer no TikTok, onde é conhecida como a “Barbie” e conta com mais de 300 mil seguidores. ​

Queria ser veterinária, mas desmaia ao ver sangue. Foi catequista e acólita até aos 16 anos. Está solteira e diz que o amor da vida dela, neste momento, é o seu pinscher. ​

Ao entrar no Big Brother, não receia ser prejudicada na carreira como professora porque tem a certeza que vai conquistar os portugueses e demonstrar que “as pessoas não são apenas uma coisa”. ​

