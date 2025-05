É assim que Bárbara Parada e Francisco Monteiro desfrutam de dias de férias no Algarve. Surpreenda-se com as imagens

Bárbara Parada e Francisco Monteiro estão a desfrutar de uns dias de puro descanso e muito amor no Algarve. O casal aproveitou o bom tempo do sul do país para uma escapadinha romântica que está a deixar os seguidores completamente rendidos.

Nas redes sociais, os dois têm partilhado vários registos cúmplices desta viagem a dois. Os sorrisos, os olhares e a proximidade não deixam dúvidas: estão mais apaixonados do que nunca.

As imagens mais recentes têm somado milhares de gostos e comentários elogiosos, com seguidores a destacar o amor genuíno que une o casal. Bárbara Parada e Francisco Monteiro mostram, assim, a paixão que vivem.

Percorra esta galeria e veja os momentos apaixonados das férias do casal!