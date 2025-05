É filha de uma conhecida ex-concorrente e está viral na Internet. Estas são as fotos mais adoráveis!

Aos cinco anos, Valentina, filha de Joana Diniz — ex-concorrente de vários reality shows portugueses — já é uma verdadeira estrela nas redes sociais. A menina tem encantado os seguidores da mãe com vídeos virais, cheios de carisma, espontaneidade e muito sentido de humor.

Joana Diniz, bastante ativa no Instagram, não resiste a partilhar momentos divertidos do dia a dia com a filha. Entre brincadeiras e momentos ternurentos, Valentina tem vindo a ganhar protagonismo nas redes da mãe, ao ponto de se tornar a protagonista das atenções.

No mais recente registo, publicado nos stories de Joana, a pequena aparece primeiro a exibir uma touca de cabeça com toda a confiança, e depois surpreende ao mostrar uma mala e uns óculos — com um à-vontade digno das grandes influencers digitais.

Com humor, Joana Diniz legendou o momento dizendo: “Despedi-me do cargo de influencer. Agora é ela que assume o lugar.” A frase, dita em tom de brincadeira, reflete a naturalidade com que Valentina lida com a câmara e conquista quem a vê.

Os seguidores de Joana têm reagido com entusiasmo e carinho, com muitos a preverem um futuro brilhante para a menina no mundo digital. Com vídeos que rapidamente se tornam virais, Valentina parece ter herdado o gosto pelas luzes da ribalta e não deixa ninguém indiferente com o seu estilo único e personalidade vibrante.

Será que temos uma nova estrela em ascensão nas redes sociais portuguesas? Para já, percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens mais adoráveis da pequena Valentina.

Recorde-se que Valentina é fruto da relação já terminada de Joana Diniz com Igor Sanchez. Mais tarde, Joana voltou a encontrar o amor ao lado de Flávio Miguel com quem chegou a casar, mas a relação também terminou meses depois.