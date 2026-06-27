É oficial! Bárbara Parada e Guilherme Baptista compram casa juntos. Descubra as primeiras imagens

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Bárbara Parada e Guilherme Baptista deram mais um passo importante na relação e partilharam a novidade com os seguidores: o casal comprou a primeira casa juntos.

O namoro entre Bárbara Parada e Guilherme Baptista continua a somar conquistas. Desta vez, o casal decidiu assinalar um momento muito especial: a compra da primeira casa em conjunto.

Foi através do Instagram que a ex-concorrente de reality shows revelou a novidade, partilhando várias imagens da nova habitação e mostrando-se radiante com esta nova etapa da relação.

«Comprámos a nossa primeira casa juntos», escreveu Bárbara Parada na legenda da publicação, não escondendo a felicidade por concretizar este objetivo ao lado do namorado.

A influenciadora mostrou-se ainda emocionada com o momento e confessou: «Se isto for um sonho, não me acordem, por favor».

A publicação foi rapidamente inundada de mensagens de felicitações por parte dos seguidores, que celebraram este novo capítulo na vida do casal.

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