«É um festival!». Zé Lopes celebra aniversário com festa de arromba! Veja as fotografias

Zé Lopes celebrou o 26º numa festa de arromba e o look escolhido não deixou ninguém indiferente! Veja as fotos

Zé Lopes celebrou o seu 26º aniversário com uma festa de arromba, onde reuniu vários amigos e foi partilhando vários registos da noite nas redes sociais.

«Comida; bebida; boa música; uma maquilhagem; um penteado e um visual mundiais e os melhores amigos do mundo. Tudo certo! Pode começar o 'Bloquinho do Zé'. E olhem que isto não é uma festa, é um festival", escreveu o comentador do Big Brother na legenda das fotografias.

Percorra a galeria de imagens e veja as fotografias da festa de aniversário de Zé Lopes.