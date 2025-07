Ela já namorou com João Moura Caetano e passou por um reality. Não imagina como está diferente

Lembra-se de Bruna Vinha? A jovem inscreveu-se na «Casa dos Segredos 2», em 2011, mas não chegou a entrar, tendo na altura ficado retida na bola de Cristal, algo que causou impacto naquela edição.

Apesar de não ter chegado a entrar na casa mais vigiada do País, Bruna Vinha ficou conhecida na altura pela relação que iniciou com o também ex-concorrente Miguel Caleira, que terminou meses depois.

Mas esse não foi o único relacionamento com uma figura pública que Bruna teve. João Moura Caetano - atual namorado de Luíza Abreu, ex-concorrente do Big Brother Verão - também namorou com a jovem.

A relação durou três anos e ficou marcada por acusações posteriores de traição. Bruna Vinha acusou João Moura Caetano de ter mantido durante a relação dos dois um caso paralelo com outra mulher.

Passados mais de 13 anos desde a sua inscrição no reality show, fomos saber como está Bruna Vinha e descobrimos, através do seu Instagram Oficial, que já é mãe de uma menina, Íris, de sete anos.

A par disso, podemos ver que espalha sensualidade com fotografias escaldantes e ousadas nas redes sociais, recebendo muitos elogios dos seguidores. Percorra a galeria que preparámos para si e veja as imagens.