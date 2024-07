Este sábado, dia 6 de julho de 2024, Bruna Gomes e Bernardo Sousa marcaram presença na passadeira vermelha, que antecede a festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa.

Bruna Gomes optou por usar um vestido de malha azul. De cabelo apanhado e com uma maquilhagem perfeita, a ex concorrente do Big Brother espalha glamour pela passadeira vermelha. Bernardo Silva optou por uma camisa branca e um casaco castanho.

Percorra a galeria e veja as fotos do casal na festa de verão da TVI.