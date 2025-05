Em lágrimas, Érica Reis recorda o seu emocionante passado. Veja as imagens

Chegou um dos momentos mais marcantes de todas as edições do Big Brother: a Curva da Vida. Hoje ficámos a saber um pouco mais da vida de Érica Reis. A concorrente emocionou-se ao recordar as relações familiares, como com o seu pai do qual mantém uma distância, relações amorosas passadas e a mudança de país.

Érica Reis não conteve as lágrimas ao falar da sua relação familiar. Érica revelou que o pai teve alguns problemas com a justiça, tendo sido preso e até deportado.

A concorrente mencionou, ainda, relações passadas que a marcaram enquanto pessoa. A concorrente revelou que ambas as relações que teve nos Estados Unidos eram tóxicas e que a prejudicaram emocionalmente. Atualmente, voltou para um relacionamento que já tinha tido no passado afirmando, no entanto, não se entregar na totalidade.

