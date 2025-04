Em momento de desespero, Carolina Braga desaba em lágrimas. Estas são as imagens do momento

Os dias estão intensos na casa do Big Brother. Os conflitos entre os concorrentes estão a escalar cada vez mais, o que fez subir o clima de tensão.

Carolina Braga é uma das concorrentes no centro das atenções, uma vez que parece não resolver os desacatos com com Luís Gonçalves. A concorrente voltou a entrar em choque com o colega, culminando num momento de desespero. Carolina desabafou com os colegas e confessou que, depois de todas as discussões e conflitos com Luís Gonçalves, não tem estado a viver os seus melhores dias na casa.

