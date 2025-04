Em noite de apagão, este é o retrato da família de Maria Botelho Moniz

Tal como todos os portugueses, Maria Botelho Moniz viveu o apagão, que esta segunda-feira, dia 28 de abril, colocou Portugal, e também Espanha, às escuras durante várias horas. A apresentadora da TVI aproveitou para viver tempos especiais em família.

Numa publicação partilhada no Instagram, Maria Botelho Moniz revelou várias fotografias sobre vários momentos do apagão, onde é possível ver que passou horas especiais com o filho Vicente, mas também com o noivo, Pedro Bianchi e Prata.

Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata fizeram um churrasco, acenderam velas pela casa e brincaram muito com vicente.

Percorra a galeria e veja o retrato de como Maria Botelho Moniz viveu o apagão.