Em pânico, Diogo Bordin revela conversa que teve com o ex-namorado de Carolina Braga. Surpreenda-se com as imagens

Durante a gala, Cláudio Ramos e o Big Brother prepararam uma pequena partida para 'assustar' Diogo Bordin.

Na casa do Big Brother nada pode ser tomado como garantido, uma vez que o anfitrião está sempre pronto para surpreender os concorrentes. A gala de hoje não vai ser uma noite como qualquer outra, uma vez que os concorrentes vão ser surpreendidos com novidades escaldantes. Para além da dupla expulsão já anunciada, dois pesos pesados vão entrar na casa mais vigiada do país.

Diogo Bordin foi surpreendido com um encontro inesperado no restaurante do Big Brother. O concorrente foi convidado a esclarecer a sua relação com Carolina Braga com o ex-namorado da concorrente. No entanto, este ex-namorado era apenas um ator, embora Diogo não o saiba.

Ao contar o sucedido a Carolina Braga, o concorrente provocou fortes reações na colega. Carolina não pôde acreditar no que se havia passado, ficando em choque total.

